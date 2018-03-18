Silah çetesini alıcı kılığındaki polisler çökertti

BUGÜN NELER OLDU

Menemen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmada Önder T. isimli şahısta 4 adet satılık ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşınca operasyon yapmak üzere düğmeye bastı. Alıcı kılığına giren Menemen polisi Önder T. yakalayarak gözaltına aldı. Önder T. nin evinde yapılan aramada bir adet av tüfeği ele geçirildi.Önder T. silahları Menemen Topçu Tugayı'nda görev yapan Astsubay Başçavuş İsmail Ö. isimli şahıstan aldığını söyledi. Bunun üzerine astsubay İsmail Ö. ile irtibata geçen polisler kendilerini alıcı gibi tanıttı. İsmail Ö. buluşma noktasına geldiğinde sivil polisler tarafından yanındaki bir adet ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı. İsmail Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda silahları temin ettiği zanlılar ile alıcı kılığında irtibat kuruldu.Menemen polisi 16 Mart'ta çete üyelerine yönelik Ulukent 10004 sokakta üçüncü operasyonu gerçekleştirdi. Buluşma noktasına gelen Sinan E., İdris D. ile A.A. isimli kadın kıskıvrak yakalandı. Zanlılar ile birlikte seri nosu silinmiş 4 adet tabanca ele geçirildi.4 kişi tutuklandıYasa dışı şekilde ruhsatsız silah ticareti yapan zanlılar 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.A. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.