‘Troya’ Berlin’de

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olması sebebiyle dünyadaki çeşitli fuarlarda Troya tanıtılmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük turizm buluşması olan 52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın girişine kurulan bir Truva atıyla dikkati çeken Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği Koordinasyonu'nda açılan tanıtım standı büyük ilgi gördü. 2018 Troya Yılı'nın tanıtımının yapıldığı fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Alman dostlarımızın Türkiye'yi ziyaret etmeye başlamaları ve yıl sonu itibariyle 3.5 milyonu aşkın Alman dostumuzun ülkemizi ziyaret etmeleri fevkalade önemli ve güzel işaretler taşıyan sevindirici bir sonuçtur. Almanya misafir sayısının, erken rezervasyon sonuçlarına göre 5 milyona yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

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