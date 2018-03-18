Zaferin simgesi: Seyit Ali Onbaşı

BUGÜN NELER OLDU

Seyit Onbaşı, 1889 yılının Eylül ayında Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde doğdu. Tam adı Seyit Ali Çabuk'tur. Babası Abdurrahman, annesi Emire idi. Seyit, 1909 yılının Nisan ayı başlarında askere alındı. 1912'de Balkan Savaşları'na katıldı. Savaş bitiğinde terhis edilmedi ve topçu eri olarak Çanakkale Cephesi'nde görev aldı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı.Seyit Onbaşı büyük bir güçle 215 Okkalık mermiyi üç kez kaldırarak namlunun ucuna sürmüş ve bu kahramanlığı ile Ocean gemisi büyük bir yara almıştı. Bu başarısı sonucu Seyit Ali'ye onbaşılık ünvanı verildi. Çanakkale Savaşı'ndan bir gün sonra Seyit Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali ne kadar zorlasa da top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.Seyit Onbaşı 1918 sonbaharında köyüne döndü. Kendi mesleği olan ormancılık ve kömürcülüğe devam etti. 1934 tarihinde yürürlüğe konan soyadı yasasıyla 'Çabuk' soyadını aldı. 1939 yılında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle vefat etti.