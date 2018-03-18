Zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye, D-100 Karayolu'nda ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Başka bir araç ise kaza yapan otomobillere çarptı. Kazadan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Bayram Ali Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.