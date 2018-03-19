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Adana’da gece yarısı tiyatro bileti kuyruğu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018
Adana’da gece yarısı tiyatro bileti kuyruğu
Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde gösterilecek oyunlar için gece yarısı bilet satış noktalarına geldi. Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosu bilet satış noktasına gelen tiyatroseverler, karışıklık yaşanmaması için oluşturulan listelere isimlerini yazdırdı. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı araçlarında, bazıları gişe önünde sohbet ederek bilet satışının yapılmasını bekledi. Tiyatrosever Hüseyin Şen 20.00'den beri bilet sırasında beklediğini söyledi. 60 kişinin sırada olduğunu belirten Şen "Sabah saatlerinde sayı 500'ü bulur" dedi. AA
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Adana’da gece yarısı tiyatro bileti kuyruğu
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