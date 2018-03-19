Anaokulu öğretmeni yaşamına son verdi

M

BUGÜN NELER OLDU

uğla'nın Bodrum ilçesinde bir yıldır anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Gizem Çam K., cumartesi günü akşam saatlerinde market işletmeciliği yapan eşi Sabri K. (29) tarafından Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinde, yatak odasının kapısına kemer ile asılı halde bulundu. İki yıllık evli genç kadın, eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, doktorların müdahalelerine rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Eşinin ölümüyle yıkılan Sabri K., "Bir ara sıkıntıları vardı ama nedenini bana da söylemedi. Sürekli dalıp dalıp gidiyordu. 'Geçer' diye düşündüm. İşin bu boyuta varabileceğini anlayamadım" dedi.