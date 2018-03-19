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Ankara Çubuk'ta katliam gibi trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 10:07
Ankara Çubuk'ta katliam gibi trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÖNCE BETON DİREĞE ÇARPTI, SONRA TERS DÖNDÜ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü.

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Ankara Çubuk'ta katliam gibi trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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