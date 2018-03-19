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Bursa'da yola dökülen yağ faciaya yol açtı: Baba-oğul hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yola dökülen yağ yüzünden kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, baba oğul hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 17:52
Bursa'da yola dökülen yağ faciaya yol açtı: Baba-oğul hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.15 sıralarında Yenişehir-İnegöl karayolu 7. kilometresinde meydana geldi.

BABA İLE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, Yenişehir'den İnegöl'e istikametine giden 25 yaşındaki Tayfun Keklik yönetimindeki 16 UA 956 plakalı kamyonet yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen 36 yaşındaki Feridun Dereli yönetimindeki 26 SZ 549 Plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, araç sürücüsü Tayfun Keklik ile yanında bulunan babası 47 yaşındaki Rasim Keklik olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da yola dökülen yağ faciaya yol açtı: Baba-oğul hayatını kaybetti

Tır sürücüsü Feridun Dereli olayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da yola dökülen yağ faciaya yol açtı: Baba-oğul hayatını kaybetti
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