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Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha! İkinci kez dolandırıldılar

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 500 milyon lirayı alarak Uruguay'a kaçmasının şoku yaşanırken, Çiftlik Bank mağdurları bir kez daha dolandırıldı. Mağdurlarına içinde bulundukları durumu kullanan dolandırıcılar, kişi başı 500 ila 1000 TL alarak 'paranızı geri alacağız' vaadiyle yaklaşık 1650 kişiyi daha dolandırdı.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:16
Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha! İkinci kez dolandırıldılar

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 500 milyon lirayı alarak Uruguay'a kaçmasının şoku yaşanırken, Çiftlik Bank mağdurları bir kez daha dolandırıldı. Mağdurlarına içinde bulundukları durumu kullanan dolandırıcılar, 'paranızı geri alacağız' vaadiyle yaklaşık 1650 kişiyi daha dolandırdı.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILMA ŞOKU

Dolandırıcılar, İstanbul'da tam 1650 kişiden 'paranızı geri alacağız' vaadiyle tekrar para istediler. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL parayı da elden teslim aldılar.

Avukat Serdar Öktem'in açıklaması şöyle: "Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan bir kaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar. Birileri geliyor, 500'er lira para veririseniz 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor." (CNN Türk)

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Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha! İkinci kez dolandırıldılar
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