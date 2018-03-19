Emine Erdoğan’dan kazada ölen kuzenin ailesine teselli

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Bolu Gerede'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 55 yaşında yaşamını yitiren Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mutlu'nun ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile çok sayıda yakını katıldı.Mutlu'nun eşi Nuray, oğulları Enes, Ersin Mutlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Emine Erdoğan başsağlığı dileğinde bulunduğu Nuray Mutlu'yu sarılarak teselli etti. Duanın ardından da Mutlu Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA