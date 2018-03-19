Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybettiKamyonete arkadan çarpan motosikleti kullanan baba yaralandı, kızı hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

- Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti- Kamyonete arkadan çarpan motosikleti kullanan baba yaralandı, kızı hayatını kaybetti(Fotoğraflı)Adem DurmazANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki Azra, trafik kazasında hayatını kaybetti. Motosikleti kullanan baba ise kazayı yaralı olarak atlattı.Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli Karayolu Korkuteli girişinde Hakkı Cengiz (34) idaresindeki 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında duran 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakkı Cengiz ile arkasında bulunan 7 yaşındaki kızı Azra Nur Cengiz yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.(AD-SÇ-NT-Y)19.03.2018 15:14:08 TSINNNN