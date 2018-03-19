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Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybettiKamyonete arkadan çarpan motosikleti kullanan baba yaralandı, kızı hayatını kaybetti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:28
- Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybetti
- Kamyonete arkadan çarpan motosikleti kullanan baba yaralandı, kızı hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki Azra, trafik kazasında hayatını kaybetti. Motosikleti kullanan baba ise kazayı yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli Karayolu Korkuteli girişinde Hakkı Cengiz (34) idaresindeki 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında duran 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakkı Cengiz ile arkasında bulunan 7 yaşındaki kızı Azra Nur Cengiz yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(AD-SÇ-NT-Y)

19.03.2018 15:14:08 TSI
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Küçük Azra, babasının kullandığı motosikletin arkasında hayatını kaybettiKamyonete arkadan çarpan motosikleti kullanan baba yaralandı, kızı hayatını kaybetti
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