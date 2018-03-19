Kütahya'da panik! Minibüs bariyere çarptı, polis alarma geçti

POLİS, BOMBA ŞÜPHESİYLE ALARMA GEÇTİ
Kütahya'da, ters yola girip polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü Burhan Alcan (39) yaşamını yitirdi. Minibüste bomba olabileceği ihtimali üzerine polisler alarma geçti. Bomba uzmanın yaptığı aramada minibüste bira şişeleri çıktı.
Olay saat 06.30 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bölünmüş yolda, ters yola aşırı hızla giren Burhan Alcan yönetimindeki 34 GDU 15 plakalı minibüs, polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Burhan Alcan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın terör saldırısı ve araçta bomba olma ihtimaline karşı polisler alarma geçti. Polis ekipleri, minibüsün etrafına güvenlik şeridi çekip bomba uzmanın gelmesini bekledi.