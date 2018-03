Dolandırıcılık olayı ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir markette yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, markete girerek işletmeci Emre Can Doğan'dan sigara istedi. Sigaranın parası olarak da 50 lirayı tezgahın üzerine bıraktı. Market sahibi Doğan, müşterinin tezgaha bıraktığı 50 liranın üstünü vermek için kasaya yöneldiğinde, şahıs el çabukluğu ile parayı tekrar cebine attı. Vermediği paranın üstünü ve sigarayı alan şahıs, tam kapıdan çıkacakken market sahibi 50 lirayı almadığını fark etti. Tekrar içeriye giren şahıs ise parayı koyduğu cebi hariç tüm ceplerini ve cüzdanını kontrol ederek parayı verdiğini belirtti. Tekrar kasasını kontrol eden market sahibi Emre Can Doğan, parayı aldığı düşüncesiyle şahsa inandı. Şahıs ise soğukkanlı bir şekilde marketten ayrıldı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market sahibi Emre Can Doğan'ın dolandırıldığını fark etti. Doğan, güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle birlikte emniyete başvurdu.

Para üstü dolandırıcılığı kamerada!

TAMAMEN İYİ NİYETTEN

Başından geçeni İHA muhabirine anlatan market sahibi Emre Can Doğan, "Saat 21.58 civarında vatandaşın birisi geldi dükkanıma. Benden bir sigara istedi. Sigarasını verdikten sonra masanın üzerine 50 lira bıraktı. Ben para üstünü vermek istediğimde parayı tekrar cebine attı. Kameralarda da zaten tüm hepsi kayıtlı. Cebine attıktan sonra dışarı çıkarken parayı vermediğini söyledim. O şahıs ise parayı verdiğini iddia etti. Ceplerini kontrol etti. Kasamda o anda 50 lira para olduğunu görünce aldım düşüncesiyle adamı gönderdim. Gittikten sonra kamera görüntüsünü izlediğimde parayı alıp cebine attığını gördüm. Arkasından çıkıp baktım ama adamı bulamadım. Bu tür olaylara tırnakçılık deniliyor. Bu tip olayların başka insanların başına gelmesini istemiyorum. Kimsenin bu mağduriyeti yaşamasını istemiyorum. Ne yapmak istediğini çözemedim" ifadelerini kullandı.