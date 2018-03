Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde okunacak dualar

Müslüman alemi açısından en önemli aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren mübarek üç aylara bugün itibariyle girmiş bulunmaktayız. Regaib Kandili'nde aile ve yaşlı ziyaretleri, ibadetler oldukça önemlidir. Biz de sabah.com.tr olarak Regaip Kandili'nde yapılması gerek ibadetleri sizler için hazırladık.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? HANGİ GÜN?

Regaip Kandili; bu sene 21 Mart gecesini 22 Mart sabahına bağlayan gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre diğer kandil günlerinin tarihi ise şu şekilde:

Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Mart ile 22 Mart'ı bağlayan gece idrak edilecek.

İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların merak ettiği 2018 Kandil günleri ise aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;

Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cuma'yı Cumartesiye bağlayan gece

Berat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece

Mevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece

REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

''Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.''

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed