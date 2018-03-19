Yeraltı şehrinde nikâh

Nevşehir'de, Cemal Kutlar ve Ceren Asma çifti, 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan yer altı şehrinde nikah kıydırdı. Çiçeği burnunda çifti yalnız bırakmayan yakınları ve dostları, hem yer altı şehrini inceledi hem de çiftin en mutlu gününe şahitlik etti. AK Parti Nevşehir milletvekilleri Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, çiftin nikah şahidi oldu. Göktürk ve Gizligider, aile cüzdanını gelin Ceren Asma Kutlar'a verdi. Çift ve davetliler, fotoğraf çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Gelin Ceren Asma Kutlar, "Böyle bir yerde nikahımın olması büyük mutluluk" dedi.

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