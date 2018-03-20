ATS taktırmayan kamyona hafriyat izni yok

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İstanbul'dakarıştıkları kazalar ve yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle sık sık gündeme gelen hafriyat kamyonları ile ilgili yeni bir düzenleyeme gidildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, hafriyat kamyonlarının neredeyse yüzde 70-75'ine ATS denilen araç takip sistemi cihazı taktırıldığını belirterek, "Kalan hafriyat kamyonlarının da 2 Nisan Pazartesi gününe kadar bu cihazı taktırmasını bekliyoruz. 2 Nisan'dan sonra trafikten men de dahil bütün cezai müeyyideler daha ağırlıklı ve tavizsiz şekilde uygulanacaktır" dedi. Geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonuna yapılan denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilenlere 13 milyon lira ceza yazıldığını ifade eden Şahin, 600 aracın ise trafikten men edildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "ATS'de bir aracın ne kadar yük aldığı, güzergahı, trafikte hız sınırını geçip geçmediği tespit ediliyor. Bu sisteme dahil edilen araçlarda kontrol mekanizması kurulmuş oluyor. Şu ana kadan 8 bin 40 civarında kamyon bu sisteme dahil oldu. İstanbul'da artık hafriyat kamyonu terörü meselesi halkımız için de, bu işi kurallarına uygun yapanlar hafriyatçılar için de çözülmüş olacak" diye konuştu