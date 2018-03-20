Baraj gölünde kaybolan Muhammet Ay’dan 10 gündür haber yok

BUGÜN NELER OLDU

İlçenin Muratlı köyünde baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olması sonucu Ekrem Aydın (39) kıyıya çıkmayı başardı, Muhammet Ay ise suda kayboldu. Olaydan sonra AFAD ile Deniz Polisi dalgıçları botla girdikleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. 10 gün süren arama çalışmalarında gün boyu kıyıda bekleyen yakınları Muhammet Ay'a ait bir ize rastlanmasını bekliyor.Baraj gölünde kaybolan babasının bulunması için biran barajdan gözünü ayırmayan Miraç Ay, "Arama çalışmaları çok güzel ilerliyor, hiçbir sıkıntı yok. Kurtarma ekibi çok güzel bir çalışma yapıyor. Biz de burada çalışmaları takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Arama çalışmaları hakkında bilgi veren AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, "Komuta merkezimize gelen ihbar üzerine, ekibimizle olay yerine intikal etti. Hopa Deniz ekibini olay yerine sevk ettik, ardından Jandarma Kurtarma ekibini Valimizin talimatı ile olay yerine sevk edildi. AFAT Müdürlüğüne ait nehir botu ve su altı cihazı ile 14 dalgıç ile arama çalışmaları devam ediyor. Olumsuz şartlar nedeniyle suda görüntü olmaması aramalarımızı zorlaştırıyor. Biz buna rağmen aramalarımızı sürdürüyoruz. Hem kıyı araması şeklide hem su altı araması şeklinde, su altı kamerasından yararlanarak kayıp şahsımızı bulununcaya kadara devam edecektir. İlk etapta 15 gün olarak hedeflediğimiz arama çalışması ancak daha sonraki aşamalarda farklı bir arama turunu devreye sokacağız. Şu an karış karış aramamızı sürdürüyoruz, bir haftaya bin metre ancak gelebildik. Yaz mevsimi olsaydı 10 gün içinde kıyıya vurma ihtimali olabilirdi, ancak soğuk olunca bu bir aya kadar uzanabiliyor" ifadesini kullandı.Arama çalışmalarını ve sağlanan koordineyle ilgili bilgi veren Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ise "10 gün önce üzücü bir vaka yaşadık, 2 vatandaşımız baraj gölüne düştü. Biri kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Bir vatandaşımız halen kayıp. 10 gün süre içerisinde hummalı bir çalışma var. Maalesef arama çalışmalarımız neticesinde kayıp şahsımızı bulamadık. Kayıp aile yakınları ile birlikte bir durum değerlendirmesini yaptık kayıp vatandaşımızın bulunması için. Devletimizin her türlü imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bütün alternatif imkanlarınızı değerlendiriyoruz. İnsan en azından mezarı olması istiyor. En azından onunla teselli oluyor. Baraj kapakları da kapatıldı, su seviyesi epeyce düştü. Buna rağmen görme mesafesi yok denecek kadar az. Ekipler el yordamıyla metre metre arıyor" diye konuştu.