Son dakika: Behçet hastası eş katili Gökhan Günay, cezaevinde öldü

Olay, 6 Ağustos 2016'da, Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi Marmaris Bulvarı üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda kalorifer ateşleyicisi olan Gökhan Günay, gece evinde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Günay ile ev hanımı eşi Gizem Günay tartışmaya başladı. Sinirlenen Gökhan Günay, eşine tekme atıp, yumrukladı. Daha sonra mutfaktan eline geçirdiği sopayla eşine vurmaya devam etti. Sesleri duyan komşuları durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eşi tarafından dövülerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gizem Günay'ı ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve dalağının patladığı belirlenen Gizem Günay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





CEP TELEFONUNU GÖSTERMEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ



Olaydan sonra tutuklanan Gökhan Günay hakkında 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini öne süren sanık, Gizem Günay ile cep telefonunu kendisine göstermemesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını söyledi.Günay, kıskançlık hissine kapılarak eşine vurduğunu, pişman olduğunu belirterek, tahrik indirimi istedi. Ağır tahrik indimi uygulanan Gökhan Günay, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gökhan Günay, dün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneye getirildiğinde öldüğü belirlendi. Günay'ın bir süredir Behçet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

BEHÇET HASTALIĞI NEDİR & BELİRTİLERİ NELERDİR?



1937 yılında Hulusi Behçet tarafından teşhis edilen ve bu nedenle dünya genelinde Behçet Hastalığı (Behcet's Disease) olarak anılan hastalık bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. En çok Ortadoğu ve Japonya başta olmak üzere diğer Asya ülkelerinde görülen bu hastalık erkekler arasında daha yaygındır. Behçet hastalığının başlıca etkisi damarlarda yarattığı tahribattır. Sebebi tam olarak bilinmeyen hastalık nedeniyle vücudun bakteri ve virüslerle mücadelesinde kullandığı antikorlar sağlıklı dokulara saldırarak tahribata ve iltihaplanmaya yol açar. İltihaplanmanın etkisiyle birlikte şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi belirtiler görülür. Ağız içi yaralar ve ciltte görülen bazı sorunlar Behçet hastalığının yaygın olarak görülen belirtileri arasındadır. BEHÇET HASTALIĞININ SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ Behçet hastalığının belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Bunun nedeni bağışıklık sisteminin hangi dokulara zarar vereceğinin önceden kestirilememesi ve vücudun farklı noktalarında tahribata yol açabilmesidir. Bazı hastalarda ağız içinde veya genital bölgede küçük yaralar oluşurken bazı hastalarda menenjit (beyin zarı iltihabı) gibi daha ciddi sorunlara görülebilir. Behçet hastalığı ilerledikçe ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Belirtiler zaman zaman kendini gösterip daha sonra 1-2 hafta ortadan kalkabilir. Bu durum bağışıklık sisteminin ataklarına bağlı olarak gelişir ve her atakta farklı bir belirti görülebilir. Behçet hastalığının teşhisi için bu belirtilerin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığının, ne kadar sürdüğünün not edilmesi önemlidir. Diğer bağışıklık sistemi hastalıklarında olduğu gibi Behçet hastalığının belirtileri de kolaylıkla diğer bazı hastalıkların belirtileriyle karıştırılabilir.