Boğarak öldürüp arabayla üzerinden geçmişler

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Denizli'deKırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlendi. Olay, dün sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocaarık mevkisindeki bir tarla yolunda meydana geldi. Tarladan dönen işçiler, belden aşağısı çıplak bir kadın cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma, cesedin Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'e (26) ait olduğunu belirledi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nın, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, genç kızın pasaport ve cep telefonu da bulundu. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.