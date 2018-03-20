Kayı boyu nedir? İşte kayı obası bayrağı, yüzüğü ve sembolü!

Kayı kelimesinin anlamı kuvvet, güç ve kudret anlamına gelmektedir. Diriliş Ertuğrul dizisi ile birlikte tarihte kayı boyu ile ilgili birçok bilgi merak edilmeye başladı. Kayı obası hakkında detaylı bilgileri merak eden vatandaşlar doğru yerdeler. Sosyal medyada çok sık paylaşılan kayı bayraklarının yanı sıra kayı yüzüğü, kayı sembolü de büyük ilgi görmeye başladı.

KAYI BOYU HAKKINDA

Türkler, 1071 yılında girdiği toprakları yurt tutmak için Bizans, Haçlılar ve Moğollar ile kıyasıya bir kavga içine girdi. Hepsinin tek amacı bu toprakların asıl sahibi olmaktı. Oğuzları Kayı Boyundan olan Ertuğrul Gazi, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Hayallerinin peşinden giden Ertuğrul Gazi, sadece Anadolu değil 3 kıtada dünyaya hükmederek imparatorluk haline geldi. Ertuğrul Gazi, Sultan Aleaddin'in ölümüne kadar birçok yeri fethetti. İslamiyet'in yayılması için de büyük gayret gösterdi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazinin babası Süleyman Şah idi. Süleyman Şah'ın 4 oğlundan üçüncüsü olan Ertuğrul Gazinin annesi ise Hayme Hatundur. Dündar, Sungurtekin ve Gündoğdu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşleridir.

Ertuğrul Gazi'nin ölümünün ardından en küçük oğlu Osman Gazi, babasının yerine geçmiştir.

KAYI YÜZÜĞÜ İLGİ GÖRÜYOR

Diriliş Ertuğrul dizisi ile birlikte Kayı yüzükleri büyük ilgi görmeye başladı. Birçok mağazada satışa sunulan bu yüzükler 50-200 TL arası fiyata kadar çıkabiliyor.

KAYI SİMGESİ NASIL OLUŞMUŞTUR?

Kayı kelimesi, muhkem, kuevvet ve kudret sahibi anlamına gelmektedir. Kayı boyu ise Oğuzlar'ın Bozok kolundan bir boydur. Bizim için ise büyük öneme sahiptir. Kayı Boyu simgesi 2 ok ve 1 yay figüründen oluşmuştur.