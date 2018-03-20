Kriket oyunu nedir ve nasıl oynanır?

Kriket ne demek sorusunun yanıtını bu başlık altında sizler için derledik. Kriket ana hat olarak atış ve vuruştan oluşan bir spordur. Bu spor 11'er kişilik 2 takımdan oluşur. Ancak futbol, voleybol gibi karşılıklı iki takımında tüm sporcuları aslında sahada değildir. İlk önce yazı tura ile kimin atıcı takım, kimin vurucu takım olacağı belirlenir.

KRİKET OYUNU NASIL OYNANIR?

Kriket 155 metreye 135 metre oval bir alanın tam ortasında bulunan, 20 metre boyunda ve 3 metre 66cm eninde bir sahada oynanır. Sahanın karşılıklı uçlarında 75cm yükseklikte kale görevi yapan 3 çubuk vardır. Bunlara 'Vıcket' adı verilir. Oyunda asıl amaç bu vıcketleri devirmektir.

Kriket topunun çapı 22 cm, ağırlığı 155 gramdır. Topa vurmak için kullanılan sporun boyuysa 96 cm'dir.

Bu spor iki devreden oluşur. Birinci devre atıcı olan takım, ikinci devre vurucu olur. İlk devre atıcı olan takım ikinci devre ise vurucu olur. Atıcı olan takım aslında savunma yapan takımdır ve 11 oyuncusu da sahadadır. Vurucu olan takım ise hücum takımıdır ve oyuncularından sadece 2 kişi sahadadır.

Atıcı olan takımın amacı bu iki vurucuyu oyundan çıkartıp oyuncusunu eksiltmektir. Onların sayı almasını veya en az sayı almasını sağlamaktır.

KRİKET OYUN KURALLARI NELERDİR?

Kura atışı ile atıcı ve vurucu takım belirlenir. Vurucu takımdan 2 oyuncu wicketlerin önünde yerlerini alırlar. Atıcı, elindeki topu vurucunun arkasındaki wicketi devirmek amacıyla gönderir. Vurucu ise elindeki sopa ile wicketi savunmaya çalışır. Atılan top wickete çarparsa vurucu oyun dışında kalır.

Başarılı bir vuruş gerçekleştirildiğinde her iki vurucuda karşı wicketlere doğru koşmaya başlar. Bu sırada atıcı takımın oyuncuları topu yakalamaya çalışır. Vurucular top yakalanmadan yer değiştirebilirlerse 1 'run' puanı kazanırlar.

Vurulan top yere değmeden oyun alanı dışına çıkarsa 6, yere çarptıktan sonra çıkarsa 4 'run' puanı vurucu takımın hanesine yazılır. Eğer top atıcı takımın oyuncuları tarafından havada yakalanırsa vurucu oyun dışı kalır. Atıcı takımın oyuncularından birisi oyun alanı içinde yerden seken topu tuttuğunda kaleciye pas verir. Kaleci topu atarak wicketi devirdiğinde vurucu oyun dışı kalır.

Kriket 2009'a kadar Bilkent'te yurtdışından gelen öğrenciler tarafından kendi aralarında oynanıyordu. 2010 yılında ise resmileşti ve o günden bu yana federasyon ve il müdürlüğü tarafından müsabakalar gerçekleşiyor.

Kriket bir takım sporudur ve insanı disipline eder. Zaman yönetimi, takım olma duygusunu geliştirir. Genel olarak sporun getirdiği fiziksel ve mental iyileştirmelerin hepsini sağlar.

Türkiye'de yurtdışındaki gibi büyük saha ve salon turnuvaları vardır. Ve oyun kuralları her turnuvada değişebiliyor.

