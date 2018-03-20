Mersin'de 4 metrelik dev köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi!

HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yetkin daha sonra yakaladığı köpek balığını Silifke Balık Pazarındaki ağabeyi Yüksel Mutlu Yetkin'in dükkanına getirdi. Köpek balığına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, onunla fotoğraf çektirdi. Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan Yüksel Mutlu Yetkin, yaptığı açıklamada, balığın altı süzgeçli küt burun cinsi köpek balığı olduğunu ifade ederek, "İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bir balık. Eti yenilebilir. Bu balık genellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor." dedi.