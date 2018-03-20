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Mersin'de 4 metrelik dev köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi!

Silifke ilçesinde balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre boyunda, 400 kilogram ağırlığında küt burun cinsi köpek balığı takıldı Mersin'in Silifke ilçesinde yakalanan yaklaşık 4 metre boyunda, 400 gram kilo ağırlığındaki küt burun cinsi köpek balığı balık pazarında sergilendi. İşte son dakika köpek balığı fotoğrafları

Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 14:24
Mersin'de 4 metrelik dev köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi!

HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yetkin daha sonra yakaladığı köpek balığını Silifke Balık Pazarındaki ağabeyi Yüksel Mutlu Yetkin'in dükkanına getirdi. Köpek balığına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, onunla fotoğraf çektirdi. Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan Yüksel Mutlu Yetkin, yaptığı açıklamada, balığın altı süzgeçli küt burun cinsi köpek balığı olduğunu ifade ederek, "İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bir balık. Eti yenilebilir. Bu balık genellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor." dedi.

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Mersin'de 4 metrelik dev köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi!
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