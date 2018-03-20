Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango sonuçları burada! 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam lise bilet sorgulama...

Milli Piyango sonuçları burada! 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam lise bilet sorgulama... Milli Piyango sonuçları heyecanlı bekleyişin ardından belli oldu! Büyük ikramiye başkent Ankara, İstanbul ve Trabzon şehirlerine gitti. 19 Mart Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içinden yapabilirsiniz. 2 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Her zaman olduğu gibi 19 Mart Milli Piyango çekilişi de Ankara'da gerçekleşti. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste burada...

Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:05