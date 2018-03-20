O artık iyilik tamircisi

BUGÜN NELER OLDU

Hayatını engelli hayvanlara adayan 23 yaşındaki Hasan Kızıl, kendi imkânlarıyla yaptığı protezlerle bugüne kadar 200'den fazla engelli hayvanı hayata bağladı. Çevresinde 'hayat tamircisi' olarak bilinen Kızıl'a, engelli hayvanlar için yaptığı protez ve yürüteçlerden dolayı 'Uluslararası İyilik Ödülü' verildi. Ödülünü Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan alan Hasan Kızıl, SABAH'a konuştu: "Küçüklükten beri hayvanları çok seviyorum. 1.5 yıl önce arabamın motoruna sıkışan bir kedi bu projeye başlamama sebep oldu. Ayakları ezilmişti, veterinere götürme şansım olmadı ve ona protez ürettim. Evdeki minik oyuncak ile yavru kediye yürüteç yaptım. Kedi yürüdü ve koşmaya başladı. Daha sonra çevremde gördüğüm engelli hayvanlar için yapmaya başladım. İlk etapta kırık oyuncaklar kullandım. Daha sonra alüminyum borular, bisiklet tekerleklerini bir araya getirdim. Çok güzel yürüteçler ortaya çıktı. Bu ödül gerçekten beni çok mutlu etti ve güç verdi. Bütün canlılar için çalışmalıyız."Amacının daha çok canlıya ulaşmak olduğunu belirten Kızıl, "Türkiye genelinde tüm barınakları gezerek yürüyemeyen ne kadar canlı varsa onların özgürce gezmesini sağlamak istiyorum" dedi. Kızıl'ın daha sonraki hedefi ise dört ayağını kullanamayan hayvanlar için beyin gücüyle çalışan biyonik bacak yapmak...CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Mardin ziyareti sırasında Hasan Kızıl'ı tebrik ederek, "Hasan kardeşimiz, 200 engelli hayvanın yaralarını sararak, tamamen kendi imkânlarıyla onlara sahip çıkarak, Mardin'in hayırseverliğini ülkemize ve tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. İyilik neferi çevresindekilerin ifadesiyle 'hayat tamircisi' Hasan kardeşimin bu güzel çalışmalarının ülkemizdeki tüm gençlere örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.