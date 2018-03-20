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Son dakika: Denizli'de vahşet: Boğdular, otomobille bacaklarının üstünden geçtiler

Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlenen yarı çıplak halde cesedi bulundu. Jandarma, tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 11:41
Son dakika: Denizli'de vahşet: Boğdular, otomobille bacaklarının üstünden geçtiler

Olay, bugün sabah saatlerinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda meydana geldi. Tarladan dönen işçiler, yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'e ait olduğunu belirledi.

BOĞDULAR, BACAKLARININ ÜSTÜNDEN GEÇTİLER

Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy'e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

TARLA İŞÇİLERİ BULDU

Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Aslan, cesedin tarlada çalışan işçiler tarafından sabaha karşı bulunduğunu belirterek, şok olduklarını ve durumun hemen jandarmaya bildirildiğini söyledi.

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Son dakika: Denizli'de vahşet: Boğdular, otomobille bacaklarının üstünden geçtiler
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