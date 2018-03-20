Son dakika: TAEK: Ankara'da ele geçirilen kaliforniyumun nükleer özelliği yok

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dün düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları belirtildi.

TAEK İNCELEDİ

Operasyonun ardından TAEK uzmanları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek özel cihazlarla, bulunan maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı. İncelemenin ardından açıklama yapan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu şu bilgileri verdi:

"19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları ele geçen maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

Duruma ilişkin olarak ilgili emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK'in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur."