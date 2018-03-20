Sur yenilenen yüzüyle tekrar ilgi odağı!

YENİLENEN YÜZÜYLE İLGİ ODAĞI
Yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan tarihi Sur ilçesinin Melik Ahmet Caddesi, yenilenen yüzüyle ilgi görüyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren cadde esnafı, dükkanlarının yüzde yüz değerlendiğini ifade etti.
Yaklaşık 1 yıl boyunca terör olayları nedeniyle zarar gören tarihi Sur ilçesinde bulunan Melik Ahmet ve Gazi Caddesi üzerinde yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" sona erdi. Caddede araç yolunun yeniden düzenlendi, kaldırımların genişletildi, yeşillendirme çalışmaları yapıldı.