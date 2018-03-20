Haberler Yaşam Haberleri Sur yenilenen yüzüyle tekrar ilgi odağı!

Sur yenilenen yüzüyle tekrar ilgi odağı! Yaklaşık 1 yıl boyunca terör olayları nedeniyle zarar gören tarihi Sur ilçesinde bulunan Melik Ahmet ve Gazi Caddesi üzerinde yürütülen “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” sona erdi. Yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan tarihi Sur ilçesinin Melik Ahmet Caddesi, yenilenen yüzüyle ilgi görüyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren cadde esnafı, dükkanlarının yüzde yüz değerlendiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:38