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Son dakika: Üç çocuğu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde üç çocuğa taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 10:26
Son dakika: Üç çocuğu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İddiaya göre, yaşları 16 ile 18 arasında değişen lise öğrencisi 3 erkek çocuğun olduğu eve gelen M.Y. (37) adlı şahıs 'dayılarınızın arkadaşıyım beraber muhabbet edelim' diyerek içeri girmeye çalıştı. Çocuklardan hayır cevabını alan zanlı M.Y. yarım saat sonra tekrar gelerek bu sefer 'siz yakışıklı çocuklarsınız sizden hoşlandım beraber eğlenelim' diyerek eve girmek istedi. Çocukların tepkisiyle karşılaşan M.Y. koşarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Tacize maruz kaldıklarını iddia eden üç çocuk olay sonrası Çivril Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Çocukların şikayeti üzerine sokağı gören kameraları inceleyen polis ekipleri M.Y.'yi evinde gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocabaş Cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Üç çocuğu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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