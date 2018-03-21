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ve onlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında bulunuyor. 22 Mart günü ni idrak edecek vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirecekler hem de oruçlarını tutacaklar. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar yaşadıkları illerin imsakiye saatlerini sorguluyorlar. İşte, , Ankara, ve tüm illerin imsakiyesi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 22:35
22 Mart Perşembe sahur ve imsak vakitleri! Regaip kandilinde oruç tutacaklar için İstanbul, Ankara ve İzmir'in sahur vakitleri

vesilesiyle oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin imsakiye vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, il il imsakiye vakitleri yer alıyor. İşte, Ankara, , ve tüm illerin imsakiyesi.

İSTANBUL

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22.03.2018 05:32 06:58 13:17 16:42 19:24 20:44


ANKARA

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22.03.2018 05:19 06:43 13:02 16:26 19:09 20:27


İZMİR

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22.03.2018 05:44 07:06 13:25 16:50 19:31 20:48

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22 Mart Perşembe sahur ve imsak vakitleri! Regaip kandilinde oruç tutacaklar için İstanbul, Ankara ve İzmir'in sahur vakitleri
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