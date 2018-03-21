22 Mart Perşembe sahur ve imsak vakitleri! Regaip kandilinde oruç tutacaklar için İstanbul, Ankara ve İzmir'in sahur vakitleri

Regaip kandili vesilesiyle oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin imsakiye vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, il il imsakiye vakitleri yer alıyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi.

İSTANBUL

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

22.03.2018 05:32 06:58 13:17 16:42 19:24 20:44



ANKARA

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

22.03.2018 05:19 06:43 13:02 16:26 19:09 20:27



İZMİR

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

22.03.2018 05:44 07:06 13:25 16:50 19:31 20:48

TÜM İLLERİN İMSAK VAKİTLERİ