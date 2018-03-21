Adliye çıkışında akılalmaz kavga! Kulağını ısırarak kopardı...

Edremit Sanayi Sitesi 563. Sokakta dün yaşanan olayda, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tamirhanesinde bulunan İdris E., Furkan E. ve Burak A.'yı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Aykut Y. İle birlikte oto boyama dükkanında çalışan Ahmet S. ve Fatih S. polis tarafından gözaltına alındı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan yaralılar dün gece saatlerinde taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından ise iki taraftan toplam 6 şüpheli bugün Edremit Adliyesine sevk edildi.