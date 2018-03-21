Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açılan kanalda meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 07:16
Antalya'da göçük: 1 ölü, 1 yaralı

İsmail Özsatıcı (35), Sarılar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evinin kanalizasyon hattını bağlamak için kayınpederi Nafi Alpay (63) ile iş makinası yardımıyla kazı yaptı.

Alpay ve İsmail Özsatıcı kazılan kanala girdikleri sırada göçük meydana geldi. Göçükte her iki kişinin de vücudunun büyük bölümünün toprak altında kaldığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Nafi Alpay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpay'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail Özsatıcı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da göçük: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN