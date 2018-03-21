Hayat kurtaran ilk yardım

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Atatürk Havalimanı'nda dili boğazına kaçtığı için aniden fenalaşan 4 yaşındaki Malak Abdunaser Farag Swani adlı minik yolcu, havalimanı çalışanı Mert Kocagöz'ün zamanında müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Libyalı Swani ailesinin 4 yaşındaki kızları Malak, İç Hatlar Terminali'nde aniden fenalaştı. Annenin çığlıklarını duyan Çelebi Hava Servisi yolcu hizmetleri memuru Mert Kocagöz hemen yardıma koştu. Sağlık görevlileri gelene kadar aldığı ilk yardım sayesinde nabzı ve solunumu duran Malak'a müdahale eden Kocagöz, önce çocuğun soluk borusunu tıkayan dilini çıkardı sonra da suni teneffüs yaparak hayata tutunmasını sağladı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Malak, hastaneye kaldırıldı.Libyalı aile kendilerini hastanede ziyaret eden Kacagöz'e teşekkür ederek minnettar olduklarını söyledi. Kacagöz ise "Bu benim insanlık vazifemdi ve o an çok korkmuş olsam da soğukkanlılığımı koruyarak bu müdahaleyi yaptım" dedi. Çelebi Hava Servisi, personelini bu davranışından dolayı ödüllendirdi.