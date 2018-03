'Maskesli beşler' kamerada! Ümraniye'de, sahibinin gözleri önünde çaldıkları minibüsle, bir marketin deposundan 1 ton et ile lüks mağazadan pahalı giyim eşyası çalan maskeli 5 kişi, polis tarafından her yerde aranıyor. Her 3 hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 09:45