"Ruhumuzu ısıttınız vatana size minnettar"

Öğrencilerden gelen hediyeler karşısında duygulanan askerler, cephede Türk bayrağı önünde duygusal bir mesajla teşekkür etti: Siz, bedenleri ve elleri küçük, yürekleri kocaman olan gençler; bizi düşünüp, bizim için orada bunları yazmak ve hazırlamak için uğraştığınız için vatan size minnettardır.





İşte o askerin ve silah arkadaşlarının videodaki sözleri:



"BİZE GÜÇ VE MOTİVASYON VERDİNİZ"



"Biz, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'e yerleşmiş Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, bugün 18 Mart'ta elimize geçmiş olan Erdem Koleji'nin hediyeleri bizi ayrıca mutlu etmektedir. Sadece vücudumuzun belli kısımlarını ısıtmak için göndermiş olduğunuz bu hediyeler, aslında ruhumuzun tamamını ısıtmış, bize güç ve motivasyon vermiştir. Siz, bedenleri ve elleri küçük, yürekleri kocaman olan gençler; bizi düşünüp, bizim için orada bunları yazmak ve hazırlamak için uğraştığınız için vatan size minnettardır. Bizler, sizlerin daha iyi bir gelecek için, daha iyi okuyup öğretmen, doktor, mühendis, bilim insanı olabilmeniz için buralarda dururken, sizler bunun farkına varıp bu güzel iki dergiyi çıkarıp bizlere moral ve motivasyon kaynağı olarak gönderdiğiniz için sizlere ayrıca müteşekkiriz.

Minik öğrencilerin hediyeleri Mehmetçiğe ulaştı





"HEDEF VE İSTİKBALİNİZİ UNUTMAYIN"



Ali Fuat Başgil'in de dediği gibi, 'Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur...' Evet, Ali Fuat Başgil'i tanımak ve onun hayatını öğrenmek, izinden gidebilmek büyük bir hedeftir. Sizler, onun hedefinde, öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı ve bize gösterdiği 'Bütün emanetim gençliğedir' dediği siz gençliksiniz. Ey Türk gençliği, hiçbir zaman hedefini ve istikbalini unutma. her zaman onun doğrultusunda çalış ve onun izinden ilerle. Arz ederim..."





"SÖZ KONUSU VATANSA KAHRAMANLIKLAR ORTAYA ÇIKAR"



Mehmetçik'e büyük moral veren kampanya ile ilgili konuşan Erdem Koleji Kampüs Müdürü Hüseyin Kurt, "Tarih boyunca söz konusu vatan olduğunda gençler ve çocuklar kendilerinden beklenmeyen kahramanlıklarla ortaya çıkmışlardır. Çanakkale'de 15'liler, 15 Temmuz'da yine çocuklar yine gençler. Çocukların ve gençlerin hiç hesapta yokken ne kadar duyarlı olduklarını böyle zamanlarda göstermeleri, biz eğitimcilere de sadece bu hissiyatın onlarda oluşması için zemin hazırlamamız gerektiğini ifade ediyor. Afrin, İstanbul'a uzak ama bu topyekûn bir savaş içinde olduğumuz gerçeğini değiştirmez." dedi.

"BU ZAFERLERİ ÖNCE KENDİ İÇİMİZDE KAZANIYORUZ"

Hüseyin Kurt şöyle devam etti: "Öğrencilerimizin kendileri için canlarını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral vermeleri ve bu durumda bir şey yapabilmelerini sağlamak için önce bir kermes düzenledik. Bir taraftan da okul dergilerimizde Afrin kahramanlarına ithaf olunan mektuplara yer verdik. Mektupların yazılması ve kermes hazırlıkları aşamasında öğrencilerimizin heyecanları görülmeye değerdi. Kermesten elde edilen gelirle hediyeleri temin ederken sadece öğrencilerimizin değil herkesin bir şekilde bu sürece katkıda bulunmak istediğini gördük. Hediyeleri aldığımız yerdeki esnafların katkıları, PTT şubesi görevlilerinin duygu dolu yaklaşımları ve gönderimi kolaylaştırmaları bir kez daha gösterdi ki millet olarak biz bu zaferi ve nice zaferleri ilk önce kendi içimizde kazanıyoruz."