Sağlıklı yaşam aracı hizmette sınır tanımıyor!

10 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Sağlıklı Yaşam Aracı, 10 milyon kişiye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje kapsamında, 81 ilde hizmet vermek için iki yıl önce yola çıkan Sağlıklı Yaşam Araçları, 3 milyon kilometre yol kat ederek 10 milyon kişiyle temas etti. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak için "Ulaşılacak her yere ulaşma" sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlattığı Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi, iki yıldır devam ediyor.