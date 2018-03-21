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Son dakika: Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Son dakika haberi... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev, meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle yıkıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 09:33
Son dakika: Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta bulunan tek katlı bir evde sabah saat 08:30 sırasında doğalgaz patlaması yaşandı.

Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama sonrası ev harabeye dönerken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sabah okula gitmek için o sokaktan yürüyerek geçen 2 öğrenci olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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Son dakika: Bursa'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı
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