Son dakika: Konya'daki silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar! Husumetlisi sanıp vurmuşlar

Olay, geçen 9 Mart günü merkez Meram İlçesi Saadet Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Havzan Mahallesi'nde bir sitede oturan Serdar A., otomobilinin anahtarını verdiği, sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu'dan bir misafirini evine bırakmasını istedi. Serdar A.'nın misafirini bırakmak için 42 BMV 32 plakalı otomobille yola çıkan Koyuncu'ya başka bir araçtan ateş açıldı. Koyuncu, başına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı, yanındaki kişi ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ



Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Şüphelilerin beyaz renkli bir kamyonetle ateş ettikten sonra Antalya Çevre Yoluna doğru kaçtıkları tespit edildi. Polis, plakasını belirlediği araçta Fettah D. (31), ağabeyi İsmail D. (33) ve arkadaşı Ozan B.'nin (39) olduğunu saptadı.

ÖNCE ANTALYA'YA ARDINDAN SAMSUN'A KAÇMIŞLAR



Polis, iki kardeşin olayın ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün kiraladıkları evde kaldıktan sonra, olaya karıştığı ileri sürülen akrabası M.D. (17) ile birlikte Samsun'a gittiklerini saptadı. Ozan B.'nin de yine olayı karıştığı iddia edilen Durmuş D. ile Konya'da saklandığını belirledi. Polis, Samsun ve Konya'da düzenlediği operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, Koyuncu'yu, husumetli oldukları otomobilin sahibi Serdar A. zannedip vurduklarını söyledi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.