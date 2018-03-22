Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Arkadaşına kızdı, aracını çekiçle parçaladı

Arkadaşına kızdı, aracını çekiçle parçaladı

’nın Kocaali ilçesinde arkadaşına emanet olarak verdiği in kendisine kazalı geri verilmesi durumuna sinirlenen isimli vatandaş, aracı elindeki çekiçle parçaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 16:53
Arkadaşına kızdı, aracını çekiçle parçaladı

Olay, Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Yeni Mahalle'de ikamet etmekte olan ve tarım işiyle uğraşan 24 yaşındaki 35 bin TL'ye aldığı ini 2 buçuk ay önce bir arkadaşına emanet olarak verdi. Arabayı sağlam bir şekilde alan arkadaş ise bir süre sonra aracı kazalı bir şekilde Hoşbaş'a geri getirdi. 2 buçuk aydır hiçbir masrafı karşılanmayan ve bu duruma sinirlenen Atakan Hoşbaş ise, "Arabamı 2 buçuk ay önce arkadaşıma emanet ettim. Arabamı çarptı getirdi. Verirken iyiydi, verdikten sonra kötü oldum. Arabamda kötü oldu, şimdi ne yapayım ben buna" diyerekten elindeki çekiç ile arabayı iyice parçaladı.

"ARABANIZI KİMSEYE EMANET VERMEYİN"

Arabada 11 bin TL civarında masraf oluştuğunu ve 2 buçuk aydır arkadaşının bu masrafı karşılamadığı için sinirlenerek otomobilini iyice parçaladığını söyleyen Hoşbaş, "2 buçuk aydır arabam burada duruyor, arabamı yaptırmıyor. Bende bu duruma kızdım, sinirlenerek arabayı iyice parçaladım. Sizlere tavsiyem, arabanızı emanet vermeyin. Verip kötü olacağınıza, vermeyip kötü olmanız daha iyi bence. Yaklaşık 8 ay önce aracı 35 bin TL'ye almıştım. Şuanda serviste tahmini olarak 11 bin TL'lik bir masraf istiyorlar. Arkadaşım ise masrafını karşılamıyor. Mağdur kaldığım için böyle oldu ve aracı daha çok parçaladım. Bundan sonra arabaya da binmiyorum, araba da istemiyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşına kızdı, aracını çekiçle parçaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN