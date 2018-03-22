Bakanlık’tan Göbeklitepe açıklaması: Çalışmalar denetimimiz altında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yürütülen tüm çalışmaların Bakanlık gözetimi altında gerçekleştirildiğini belirterek, "Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi, alandaki tarihi yapılara zarar verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır" bilgisi aktarıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir süredir özellikle sosyal medyada yer alan "Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergâhı Revizyonu" ile ilgili asılsız, maksatlı paylaşım ve haberlerden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

YERİNDE GÖSTERECEĞİZ

"Bakanlığımız, en kısa sürede uzmanlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle Göbeklitepe'deki çalışmaları yerinde inceleyerek, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunacaktır." Tapınağı ortaya çıkaran Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda tapınak girişindeki yürüyüş yoluna beton dökülmesine tepki göstermişti.