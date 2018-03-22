Edirne'de bir baba, eve geç gelen kızını dudağından bıçakladı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.'yle tartışmaya başladı. Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.'yi dudağından hafif şekilde yaraladı. Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi. A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU