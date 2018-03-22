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a memur şoku!

’de yüzünde hasta maskesi ve silahla geldiği şubesini soymaya kalkışan şüpheli Ali Rıza T. (43), içeride bulunan memur R.I.’nın direnmesi üzerine yapamadan kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken Ali Rıza T. kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 15:11
Hırsıza memur şoku!

Kayışdağı Mahallesi'nde bir şubesinde 23 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli şekilde müşteri gibi içeri giren bir kişi, kasada bulunan PTT memuruna bir poşet uzatarak paraları içine doldurmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında memur R.I.'nın direnmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki silahı düşüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden hızla kaçtı.

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'İŞSİZ VE PARASIZ OLDUĞU İÇİN'

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek cunun adının Ali Rıza T. olduğunu saptadı ve kısa süre içinde evinde gözaltına alındı. Kavga etmek suçundan poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Rıza T. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Ali Rıza T. işsiz ve parasız olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Hırsıza memur şoku!
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