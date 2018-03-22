Jandarma'dan 5 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şahısların Hakkari-Van bölgesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul genelinde ana torbacılara dağıtacağı bilgisine ulaştı. Haftalar süren çalışmalar sonucunda Jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimliklerini belirledi.

V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan bir siteye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Bölgede ve site çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı 5 farklı aracı belirledi.

5 MİLYONLUK EROİN

Şüphelilerin bütün bağlantılarını önceden tespit eden ve akşam saatlerinde teslimat yapılacağını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda dolap içerisine saklanmış valiz içerisinde piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilo eroin ele geçirildi.

AVCI'NIN SEVİNCİ

Aramalarda Jandarma ekiplerine destek olan dedektör köpeği 'Avcı'ydı. Uyuşturucunun bulunmasının ardından iki ayağının üstünde durarak Jandarma personelinin kendisine 'çak' işareti yapmasına karşılık veren 'Avcı' ödülünü almış oldu.

3 TUTUKLAMA

Söz konusu operasyon ile zehir tacirlerine büyük bir darbe vuran Jandarma, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 25 kilogram eroini ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli de işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.