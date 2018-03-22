Kadın polis kendisini yanlışlıkla vuran meslektaşı ile evlendi

Antalya
'da polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce tabancayla yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile evlendi. Antalya
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, görev yaptıkları TOMA ile gelen polis çift, meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına girdi. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
kıyarken, şahitliklerini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya yaptı. Töreninin ardından konuşan Vali Karaloğlu, bir yılda genç çiftin başından filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini belirterek, "Ceren, sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin'e çektirmen lazım" diye espri yaptı. Damat Taha Yasin ise hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını belirtirerek, "Daha önce TOMA ile göreve gidiyorduk. Şimdi ise TOMA gelin arabası oldu. Çok farklı bir duygu" dedi.
Mayıs 2017'de nişanlısının evine gelen Taha Yasin Gül, masaya koyduğu esnada silahı kazayla ateş almış, yerden seken mermi Ceren Ekinci'nin çenesinden girip yüzünden çıkmıştı. Tedavisinin ardından işe dönen Ekinci, bu defa Ekim 2017'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.