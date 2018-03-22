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genç ormanda elektrik direğine asılı şekilde ölü bulundu

Gaziantep'te 4 gündür olan genç, evine 3-4 km mesafedeki ormanlık alanda, ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 14:32
Kayıp genç ormanda elektrik direğine asılı şekilde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Samköy'de ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Çalık'tan (21), 19 Mart Pazartesi gününden itibaren haber alınamadı. 4 gündür olan genç, evine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Erikçe ormanında ölü bulundu. Genç, ormana ağaç dikmek için gelen orman işletme personeli tarafından elektrik direğine asılı vaziyette bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirlerken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Cesedi sabah saatlerinde bulunan gencin gece öldüğü tahmin edilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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Kayıp genç ormanda elektrik direğine asılı şekilde ölü bulundu
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