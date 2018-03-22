Kızının çıkarıldığı işyerini bastı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul
'da kızının işten atılmasına öfkelenen baba işyerini bastı. İşyeri sahiplerine kurşun yağdıran ve 3 kişiyi vuran saldırgan yakalandı. Hastaneye kaldırılan
3 yaralıdan iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, Esenyurt
'ta Sanayi Mahallesi 1656 Sokak'ta bulunan bir tekstil firmasında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Balcı'nın bir tekstil firmasında çalışan kızı, bir süre önce işten çıkartıldı. Bu nedenle öfkelenen baba, silahını alarak işyerine gitti. Burada bağırmaya başlayan Balcı, sağa sola ateş ettikten sonra işyeri sahibi İrfan Tepe ve kardeşi Ömer Tepe ile Güneş Aras'ı vurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakaladı. Yaralılar ise, işyerinde bulunan araçlarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılardan 26 yaşındaki İrfan Tepe ile kardeşi Ömer Tepe vücutlarına isabet çok sayıda kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer yaralı Güneş Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ahmet Balcı'nın dehşet saçtığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.