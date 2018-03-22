Lohusa şerbeti nasıl yapılır? – İşte lohusa şerbeti yapımı tarifi

LOHUSA ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler

1 veya 2 kilo lohusa şekeri

1 litre su

3 tane çubuk tarçın

Tuzsuz Antep fıstığı rendesi

10 tane karanfil

Çok az miktarda kırmızı gıda (boyası ve rengini dilediğiniz şekilde ayarlayın)

Hazırlanışı

Lohusa şerbeti yapımı için öncelikle hazırlamış olduğunuz tencereye 1 litre suyu boşaltınız. Daha sonra lohusa şekerini üzerine ilave ediniz. Zencefil, karanfil ve tarçını dökünüz. Ardından kaynayıncaya kadar kısık ateşte pişiriniz. Kaynadıktan sonra ise süzme işlemini yapacaksınız. Süzdükten sonra ise soğutma işlemine geçiniz. Lohusa şerbetinizin soğumasının ardından varsa özel görünümlü kadehlerinize dökünüz. Bu kadehler göze çok hoş hitap etmektedir. Döktüğünüz kadehin üzerine ise önceden rendelemiş olduğunuz fıstıklarınızı görünümü güzel duracak bir şekilde serpiniz. Şimdi lohusa şerbeti sunum için hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun….

LOHUSA ŞERBETİNİN İNCELİKLERİ

Lohusa şerbeti çok eski bir gelenektir. Fakat şimdi tekrar canlanmıştır. Lohusa şerbeti tarifi çok özel bir tarif ve çok farklı bir şekilde hazırlanışı vardır. Bunların üzerine Hindistan çevizi ve fındık kırığı ayrı taslarda ikram edilir.

Lohusa şerbetinin sunumu çok önemlidir. Bunun dıştan renginin net ve görülür bir biçimde sunulması gerekiyor. Bunlar için özel görünüş kadehleri vardır.

LOHUSA ŞERBETİ BARDAĞI SÜSLEME

Çok basit yöntemlerle lohusa şerbeti bardağı nasıl süslenir? Evdeki malzemeler ile de bunu yapabilirsiniz. Ekstradan dışarıdan bir şey almanıza gerek kalmayabilir.

Öncelikle çay bardaklarını veya lohusa şerbeti için aldığınız özel kadehleri hazırlayınız.

Bu süsleme için 1 adet istediğiniz renkte tül ve kurdele olması gerekiyor.

Lohusa şerbeti için hazırladığınız bardağın aşağı kısmına tülü yuvarlak bir şekilde kesiniz. Kestiğiniz tülü bardağa lastik ile resimde gördüğünüz gibi tutturun. Daha sonra ise kurdelenizi geçirin. Lohusa şerbetini standart bardaklar ile değil de süslü bardaklar ile ikram etmek daha güzel olacaktır.

LOHUSA ŞERBETİ NEDİR?

Lohusa şerbeti, eski geleneklerimizden birisidir. Özellikle lohusa ziyaretlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Yeni doğan bir bebeği ziyaret etmeye gittiğimizde sıcak veya soğuk olarak ikram edilir. Lohusa şerbetinin anneye bir rahatlatma hissi verir. Doğum sonrası yaralarının iyi olmasına ise katkı sağlar.

Lohusa şerbeti şekerini tüm aktarlardan bulabilirsiniz.