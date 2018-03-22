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' mensubuyuz' deyip dolandırdılar

’da kendilerini ve jandarma mensubu olarak tanıtarak 4 kişiyi yaklaşık 227 bin 810 TL dolandırdığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 16:24
'MİT mensubuyuz' deyip dolandırdılar
Antalya'da kendilerini ve jandarma mensubu olarak tanıtarak 4 kişiyi yaklaşık 227 bin 810 TL dolandırdığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
'da yaşayan H.İ.A.(48), N.T.(44), O.B.(70), S.U.(35), kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin E.Ş.(65), H.S.(41) ve İ.T.(50) olduğunu belirledi. Şahıslar operasyonla yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların kendilerini bir dönem devlet adına çalıştığını, jandarmada da görev aldığını halen devletin belli kademelerinde bulunan kişilerle bağlantısı olduğunu söyleyerek güven kazandığı ileri sürüldü. Çalıştıkları dönemde çok para kazandıklarını, bu paralara devletin geçici olarak el koyduğunu, geri almak için para gerektiğini söyleyen şahısların çeşitli vaatler ve hileli yollarla 4 kişiden 227 bin 810 TL aldığı iddia edildi.
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'MİT mensubuyuz' deyip dolandırdılar
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