Mutlu evliliğin sırları! Mutlu bir evlilik için 6 ipucu

Mutlu bir evlilikte her iki bireyin üstüne düşen önemli görevler vardır. Saygı, güzel söz mutlu bir evlilikte olmazsa olmaz iki unsurdur. Çünkü saygının bitmesi sevgiyi de bitirebilir. Bu nedenle evli kişiler ne olursa olsun birbirlerine saygısızlık etmemelidir. Güzel sözler söylemelidir. Bu güzel sözler sevgiyi arttıracağı gibi saygıyı da arttıracaktır.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI NELERDİR?

Hitap ederken güzel sözler söyleyin ve tebessüm gösterin. Eşlerin birbirleri hakkında ima edici, yargılayıcı, denetleyici sözler sarf etmesi ve bunun davranışlarla da yapılması olumsuz sonuçlar doğurur. İtham edici tavırlar sen bana göre değilsin mesajı veriri. Bu tavırlar sevgiyi öldürebilir. Asık bir surat, baskılanmış öfke ve sıkıntıların su yüzüne çıkmasına neden olur. Bu da evinizi soğuk bir ortama çevirir. Güler yüz ve tebessüm ise muhabbetin kaynağıdır. Sevdiğinizi söz ile ifade edin.

Eşinizin ellerinden tutun. El ele tutuşmanın stresi azalttığı, sinirlerin gevşemesine sebep olduğunu biliyor muydunuz? ABD'de evli çiftler üzerinde yapılan bir araştırmada eşlerin birbirlerinin ellerini tutmasının sinirleri fark edilir bir şekilde gevşemesine sebep olduğu görülmüştür. Siz de eşinizin ellerini tutun, duygularınızın daha rahat ortaya çıktığınızı göreceksiniz.

Eşinizin ailesine muhabbet ile davranın. Sevginize başkaları yüzünden zarar vermeyin. Eşinizin ailesine gösterdiğiniz muhabbet, eşinizin size göstereceği muhabbeti de arttıracaktır. Sizin hanımızın amcasına, ya da hanımızın sizin ablanıza ima yolu da olsa söyleyeceği sözler eşlerin kalplerindeki muhabbeti sarsar.

Eşinizi kapıdan dua ile uğurlayın. Ev hanımları sabah erken kalkmada zorluk yaşıyorsa bunu dikkat etmeliler. Eşinizi sabah kapıdan uğurlamak, onun kalbinin bir yarısını evde bırakmasına vesile olur.