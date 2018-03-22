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Nevruz kutlamalarında 44 kişi gözaltına alındı

'de, 'nin nevruz etkinliğine katılan 44 kişi terör örgütü propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 07:47 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 07:48
Nevruz kutlamalarında 44 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, nevruz organizasyonu İl başkanlığınca 'nda yapıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, katılacak olanlar polisin yaptığı üst aramasının ardından alana alındı. Polis helikopteri havadan destek verirken, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da alana gelerek önlemleri inceledi. Öte yandan, sloganlar atan kalabalık, nevruz ateşinin yakılmasının ardından halay çekti ve şarkı söyledi. Etkinliğin devam ettiği dakikalarda, meydana giriş noktasında terör örgütü 'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 44 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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Nevruz kutlamalarında 44 kişi gözaltına alındı
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