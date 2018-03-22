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mesajları 2018 burada! - İşte en güzel resimli

mesajları için doğru adrestesiniz. İslam alemi açısından en ulvi ve en maneviyat dolu aylara girmiş bulunmaktayız. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan mübarek Regaip Kandili'ne bu gece kavuşuyoruz. Vatan savunması için, birlik ve beraberliğimiz için 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, hain terör örgütüne karşı ülkemizi savunarak Afrin'e operasyon düzenleyen kahraman mehmetçiğe edeceğimiz dualar büyük önem taşımaktadır. En güzel resimli sizler için hazırladık. 2018 Regaip kandili mesajları ister whatsApp ister ınstagram ister facebook ister SMS şeklinde dostlarınıza, akrabalarınıza ve uzaktaki arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 11:45
Regaip Kandili mesajları 2018 burada! - İşte en güzel resimli regaip kandili mesajları

2018 yılının ilk kandil gecesine mübarek gecesine sayılı saatler kala milyonlarca inanan vatandaşımız, en güzel 2018 yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin izinde, Kurtuluş Savaşı'nın izinde, hainlere karşı vatanımızı böldürmediğimiz 15 Temmuz gecesinin izinde, Afrin'e giren ve bölgeyi teröristlerden temizleyen şehit olan mehmetçiğin izinde hep birlikte bu mübarek günlerde bir bütün olmalı ve vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. Siz de sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza en güzel ve en anlamlı Regaip Kandili mesajlarını göndererek onlara bu günün önemini anlatabilirsiniz.

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

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Regaip Kandili mesajları 2018 burada! - İşte en güzel resimli regaip kandili mesajları
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