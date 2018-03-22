Regaip Kandili mesajları 2018 burada! - İşte en güzel resimli regaip kandili mesajları

2018 yılının ilk kandil gecesine mübarek Regaip Kandili gecesine sayılı saatler kala milyonlarca inanan vatandaşımız, en güzel 2018 Regaip Kandili mesajları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin izinde, Kurtuluş Savaşı'nın izinde, hainlere karşı vatanımızı böldürmediğimiz 15 Temmuz gecesinin izinde, Afrin'e giren ve bölgeyi teröristlerden temizleyen şehit olan mehmetçiğin izinde hep birlikte bu mübarek günlerde bir bütün olmalı ve vatanımızın kıymetini bilmeliyiz. Siz de sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza en güzel ve en anlamlı Regaip Kandili mesajlarını göndererek onlara bu günün önemini anlatabilirsiniz.

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI